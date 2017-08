Neolaredenses disfrutan el eclipse solar

NUEVO LAREDO, TAMP.- Al presentarse solo parcialmente el fenómeno del eclipse solar en esta frontera, paso totalmente desapercibido para muchos ciudadanos, quienes no se inmutaron ante dicho acontecimiento y lo dejaron pasar sin más.

En un recorrido por el centro de la ciudad y algunas arterias importantes, se podía apreciar a la población, continuar de manera normal sus trabajos, sin pensar que se registraba un eclipse, mismo que dio inicio pasadas las 11 del día.

A pesar que la mayoría prefirió ver el fenómeno por televisión, hubo personas que se preocuparon por adquirir algún objeto, con las características especificas para soportar los rayos del sol mientras estaba eclipsado.

Tal es el caso de la señora Viridiana Gómez, a quien su señor padre le trajo de la ciudad de Illinois, unos lentes de cartón con micas de papel, este especial para poder ver directo al sol sin recibir daño alguno.

“Me los trajo mi papá, que venían en una revista y cuando nos visito me los dejo, y con estos lentecitos ya muchos hemos podido dar un vistazo al eclipse, en la casa se los preste a mi mama, y aquí en el centro alguna gente malos pide para verlo”, expresó la señora Gómez.

Por otra parte la señora Paty Alemán, invirtió 5 pesos para comprar un vidrio para careta de soldador, alcanzando únicamente del número 13, ya que todas las del número 14 que eran remendadas para ver el fenómeno, se agotaron en las ferreterías.

“Tuve suerte aunque solo alcance del número 13, pues me vine a compartir esta experiencia con la gente aquí en la plaza, estaba en casa viéndolo por televisión, y mejor decidí venir a ver el eclipse en la plaza, a mí siempre me ha gustado la astronomía, y no iba a dejar pasar este hermoso y extraordinario fenómeno, ya había visto uno en el 79, aquel si fue total, lástima que aquí alcanzamos algo parcial nada más”, comentó la señora Alemán.