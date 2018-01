Nefertiti se integra como voluntaria a bomberos para cumplir su sueño

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy en día, hay muchas tareas muy duras que no solamente las realizan hombres. Hay mujeres valientes y con un gran espíritu de servir a sus semejantes capaces de realizar diariamente estas labores, una de ellas es la joven, Cristina Nefertiti Coronado Tapia voluntaria del Departamento de Bomberos.

La joven, quien tiene 23 años, mencionó que desde las ocho de la mañana tiene que estar lista para laborar en un medio informativo de la localidad como reportera, ahí tiene laborando alrededor de un año y un mes. Desde adolescente a trabajado en periódicos y televisión como conductora de deportes.

Destacó que aparte a tenido otra faceta; ser animadora infantil haciendo show, la cual le a dejado grandes satisfacciones. Ingresó a bomberos debido a los reportajes que hacía, pues le llamó mucho la atención como es la vida de un bombero, ya que las personas sólo ven lo superficial, pero no ven lo que hay dentro y de tras de ellos.

“A mí me llamaba la atención ir a cubrir un incendio, y veía como los bomberos y el personal batallaba, y la gente a veces sólo culpa, señala, o surgen dudas, pero no saben el porqué, y yo quería descubrir que había de tras el trabajo de un bombero, si era tan fácil para criticarlos, y decir que no hacen nada”, dijo.