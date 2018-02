Navegación GPS: Conoce paso a paso su importancia y utilidad

Muchas personas no ven la utilidad de utilizar un sistema de Navegación GPS, o porque tienen uno en su celular. En este texto haremos un breve análisis de cómo influye el servicio de navegación en nuestro día a día

Por trabajo

Si eres una persona cuyo trabajo exige que viaje constantemente seguramente un sistema de navegación GPS le será de gran utilidad. Ya sea que viaje a otro país o simplemente en su misma ciudad deba ir a distintas direcciones cada día.

El sistema GPS le ayudará a agilizar esta labor, ya que podrá saber con precisión en donde se encuentra y adonde se dirige. Además podrá saber además cuál es el camino idóneo para llegar más rápido a su destino.

El sistema de navegación GPS es algo muy útil e importante. En especial si eres alguien cuyo trabajo le hace viajar constantemente. Sin embargo hay motivos además del trabajo en el que puedes requerir del sistema de navegación GPS.

Vacaciones Familiares

Nada como unas vacaciones en familia para dejar ir el estrés del día a día laboral. Sin embargo, pueden ser también un dolor de cabeza si no sabes dónde estás. El navegador GPS es útil para ubicarte ya sea en un pequeño poblado o en una gran ciudad.

Además es mediante el sistema de navegación GPS que funcionan muchos localizadores de celulares. Este sistema es implementado por muchas aplicaciones familiares que sirven para mantenerse en contacto con la familia y saber dónde están ubicados en tiempo real.

De excursión con amigos

Una excursión con compañeros de trabajo o amigos de la infancia suena genial para lo más aventureros. Sin embargo ¿emprenderían esta travesía sin mapa? La navegación GPS te ayudará a orientarte estés donde estés.

Además, hay que mencionar nuevamente el rastreo de celulares a tiempo real pues muchas excursiones pueden ser peligrosas. Mediante el uso de un sistema GPS aplicado a una app de rastreo de seguridad podrás saber dónde se encuentran tus amigos en tiempo real. Si alguno se extravía podrás encontrarlo ya ayudarlo a orientarse. La aplicación recomendada para esto se llama LIfe 360 y es muy recomendada.

En casos de emergencia

El sistema de navegación es súper importante si te encuentras perdido o si por el contrario se ha perdido algún familiar. Y es que en el caso de que seas tú quien se pierda y sabes cómo usarlo, podrás saber dónde te encuentras y dirigirte a otro punto para guiarte con el mapa.

Ahora imagina la posibilidad de que tu hijo pequeño se pierda en un viaje familiar, y aunque por suerte tiene su teléfono, no lo contesta. Debe ser terrible la angustia, sin embargo hay una solución.

La mejor solución para estos problemas es el rastreo de celular y el más rápido y efectivo usará el sistema de navegación GPS del celular del menor para localizarlo. Esta demás hablar de cuan útil es la rapidez proporcionada por este tipo de aplicaciones en comparación con buscar a la persona desaparecida por otros métodos.

Aplicaciones GPS

Ya que sabes la utilidad de este sistema, seguramente querrás saber cómo usar gps gratis. Sea cual sea el propósito con el cual deseas utilizar el GPS, te facilitamos a continuación una lista de aplicaciones excelentes para Smartphone.

#1 Google Maps

Este es uno de los navegadores más populares y cuenta con más de 200 mapas de diferentes países. Además muestra tráfico en tiempo real e informes de incidentes. Por otra parte, selecciona automáticamente la ruta idónea para el conductor.

#2 Waze

Esta es una aplicación social con GPS. No sólo te muestra tu ubicación actual sino que te permite también mostrar tu ubicación a tus amigos para que sepan cuanto tardarás o si estás atascado en el tráfico.

También tendrás acceso a comentarios de los usuarios en tiempo real que te prevendrán de accidentes en la vía o fuerte tráfico. De esta manera existen mayores posibilidades de que siempre elijas la mejor ruta.

#3 Here

La aplicación Here de Nokia es por mucho una de las mejores debido a sus funcionalidades. Aunque no tiene tantos mapas como Google Play, cuenta con la navegación giro a giro sin conexión de datos. Esta app literalmente te guía a través del camino, en tiempo real y no es solo un mapa que leer.