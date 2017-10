‘Nate’ toca tierra como huracán de categoría 1

ESTADOS UNIDOS.- El huracán Nate tocó tierra cerca de la desembocadura del río Mississippi, con vientos de 85 mph y se mantuvo en categoría 1. La información del Centro Nacional de Huracanes agregó que la alerta bajó de huracán a tormenta tropical para la zona metropolitana de Nueva Orleans y en el Lago Pontchartrain.

La alerta de huracán se mantiene para algunas zonas, como Grand Isle Louisiana, el este de Alabama y oeste de Florida.

A finales de la tarde del sábado Louisiana, Florida y Mississippi empezaron a recibir el azote de lluvias y vientos por el acercamiento del huracán.

Los puntos claves sobre Nate:

El CNH emitió alerta de huracán para las costas de Louisiana incluida el área metropolitana de Nueva Orleans. También hay alerta de marejada ciclónica para Morgan City (Louisiana) y las costas del lago Pontchartrain, que en 2005 con Katrina se desbordó empeorando las inundaciones del desborde del río Mississippi.

Los residentes de Nueva Orleans, ciudad propensa a las inundaciones y devastada en 2005 por Katrina, temen que el sistema de drenaje no esté preparado, después de fallas recientes durante tormentas en julio y agosto. Las catástrofes recientes por huracanes en Texas, Florida y Puerto Rico han aumentado el miedo.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, alertó a los residentes de su estado que Nate es una “tormenta muy peligrosa” y que sus efectos podrían empezar a sentirse antes de los esperado dada la rapidez con la que se está moviendo el sistema.

Aunque Edwards advirtió que podría aumentar de categoría antes de tocar tierra, aseguró que no esperan “verdaderos desafíos” para Nueva Orleans, ciudad que por ahora está en el oeste de la trayectoria del ciclón, de acuerdo con las proyecciones de NOAA.

Los expertos indican que las marejadas y el aumento del nivel de las aguas que rodean a la ciudad son los factores que potencialmente pueden generar problemas, en caso de que el sistema de diques no resista la fuerza, algo que ocurrió con el huracán Katrina en 2005. Desde aquel año esos diques han sido reforzados.

Sin embargo, a principios de mes se presentaron problemas con algunas de las 120 bombas de achique que se usan para combatir inundaciones en Nueva Orleans por lo que algunos han expresado temor de que se puedan anegar algunas zonas de la ciudad.

Evacuación obligatoria

Los residentes de Lake Catherine, Venetian Isles y Irish Bayou, en el este de Nueva Orleans han recibido la orden de evacuación obligatoria a medida que se aproxima el ciclón.

“Están en un alto riesgo si están en ese lado del muro de contención de inundación”, dijo el alcalde de la ciudad Mitch Landrieu, quien explicó que en esa zona se cerraría las compuertas del sistema de diques que protegen a la ciudad.

Se esperan acumulaciones de agua por lluvias de entre 3 y 6 pulgadas, con hasta 10 pulgadas en zonas aisladas, al este del río Mississippi desde la costa central del Golfo de México hacia el este del valle de Tennessee y el sur de los Apalaches hasta el lunes.

A Storm Surge Warning has been issued from Morgan City Louisiana eastward to the Alabama/Florida border for #Nate. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/kP7kgVmauu

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 6 de octubre de 2017