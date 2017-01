Natalie Portman dice que Ashton Kutcher cobró el triple por ‘Sin compromiso’

HOLLYWOOD.- Natalie Portman, de 35 años, ha revelado en una entrevista con la revista Marie Claire UK que a Ashton Kutcher le pagaron tres veces más que a ella en la película Sin compromiso (2011), la comedia romántica en la que ambos eran coprotagonistas.

“Lo sabía, pero seguí adelante porque así está la cotización en Hollywood. Él era tres veces más alto que yo, así que ellos dijeron que tenía que ganar tres veces más que yo”, ha dicho la actriz a la publicación británica en tono irónico.

La intérprete de Jackie Kennedy en la gran pantalla reconoce que no se enfadó lo suficiente: “Quiero decir, nos pagan mucho, así que es difícil quejarse, pero la disparidad es una locura”. Mientras que los actores exitosos tienen una vida más cómoda, la propia Portman ha señalado que esta diferencia es peor en Hollywood que la que existe en los sueldos en Estados Unidos: “Comparado con los hombres, en la mayoría de las profesiones, las mujeres ganan 80 centavos frente a un dólar que ganan ellos. En Hollywood, estamos ganando 30 céntimos por dólar”, asegura.

La voz de la intérprete se une a otras como la de Jennifer Lawrence, que es la actriz mejor pagada del mundo (46 millones de euros) y, sin embargo, en comparación con su homólogo masculino, Robert Downey Jr., cobra 28 millones de euros menos. La actriz de Joy publicó un texto feminista en el blog de Lena Dunham, Lenny Letter, en octubre de 2015, titulado ¿Qué he hecho yo que no han hecho ellos? y en el que afirmaba que, a raíz del hackeo a Sony que dejó al descubierto los salarios de las estrellas de Hollywood, se enfadó consigo misma porque “Jeremy Renner, Christian Bale y Bradley Cooper pelearon y lograron unos contratos poderosos para cada uno de ellos y estoy segura de que fueron recompensados por ser audaces y tácticos, mientras que a mí me preocupaba no parecer una mujer problemática, una mocosa, al reclamar el sueldo justo que me tocaba”.

A pesar de que esta dinámica ha sido una constante desde hace décadas en la meca del cine occidental, el futuro parece esperanzador gracias a los pequeños logros individuales de algunas actrices: Felicity Jones, de 33 años, protagonista en 2016 de Un monstruo viene a verme, Inferno y Rogue One, consiguió que le pagaran más en el spin off de Star Wars que al resto de sus compañeros, según publicó The Hollywood Reporter.

Además, Emmy Rossum, la protagonista de Shameless, renegoció su contrato con la productora Showtime y, finalmente, se le pagará lo mismo o más que a la otra gran estrella de la serie de televisión, William H. Macy —esposo de Felicity Huffman—, algo que apoyó el propio actor, que interpreta al padre de Rossum en la ficción.