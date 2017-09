NASA capta dos enormes erupciones solares

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este miércoles, la NASA captó en video dos poderosas erupciones solares —también llamadas ‘fulguraciones solares’—, una de las cuales ha sido la de mayor magnitud registrada desde 2008.

La primera de ellas tuvo lugar a las 4:10 am y la segunda, mucho más grande, alcanzó su pico a las 7:02 am, hora del centro de México. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imágenes de ambos eventos.

Two solar flares were released by the Sun this morning, one of which was the most powerful flare recorded since 2008 https://t.co/XpSiMdU159 pic.twitter.com/oYgptLJKyj