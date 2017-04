Napoleón asegura que José José saldrá adelante porque es un “guerrero”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante José María Napoleón lamenta la situación por la que atraviesa su amigo José José, pero está seguro que “El Príncipe de la Canción” saldrá adelante porque es un “guerrero”, y su gran corazón y su mente están muy sanos.

Confesó que todas las mañanas cuando sale a correr, le gusta orar y pedir por sus seres queridos y entre ellos está el intérprete de “Gavilán o Paloma”, quien recientemente confirmó que padece cáncer de páncreas.

Respecto a su regreso al Auditorio Nacional, contó que a pesar de que el concierto será hasta el próximo 2 de julio, la emoción y el estrés ya están presentes.

“Ya lo había comentado, me empiezo a poner nervioso, estresado, pero con mucha emoción, ya no puedo dormir bien, porque me pongo inquieto, reviso cuántos días faltan, qué falta, cómo van los preparativos, me tengo que cuidar, cuidar la voz, pero bien, es una emoción muy linda que afortunadamente me toca vivir”.