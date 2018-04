Nadie entrará a Aduana sin gafete advierten

NUEVO LAREDO, TAM.- No hay otra opción más que tramitar el Gafete Único porque sigue como obligatorio a partir del 1 de mayo para ingresar a las instalaciones de todas las aduanas del país, afirman los dirigentes de los agentes aduanales y empresarios transportistas.

Entre los beneficios que recibirán las personas que lo tramiten, es que con el mismo Gafete Único de Identificación podrán ingresar a todas las aduanas.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que desafortunadamente algunas personas dejaron el trámite hasta el último día, por lo que esperan resolverlo en lo posible para no afectar las operaciones diarias para el transporte de carga pesada. “Si habrá algunas eventualidades con las que no nos habíamos enfrentado, pero vamos a ver cómo se nos presentan las cosas. Las personas que no lo han tramitado, deben hacer el trámite y aquí en la delegación de la CANACAR se les puede apoyar. Es obligatorio tramitarlo porque sin el Gafete Único no podrán ingresar a la aduana de Nuevo Laredo y a las demás aduanas”, precisó Lozano.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Ricardo Zaragoza Ambrosi, dijo que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecieron suficiente tiempo para tramitarlo por lo que exhortó a todos a cumplir.

“Al día de hoy, el SAT no ha informado sobre una prórroga. Quienes no lo han tramitado, deberán hacerlo porque así es la disposición. Y se tuvo suficiente tiempo”, agregó Zaragoza Ambrosi.

A partir del 1 de mayo, el acceso a las aduanas se permitirá sólo mediante el llamado Gafete Único de Identificación emitido por la VUCEM, y al aproximarse la fecha límite no hay indicios sobre una prórroga.

Desde las empresas transportistas, los operadores de tráileres, los agentes aduanales y los demás usuarios de las aduanas deberán ingresar a la página de la Venta Ventanilla Única de Comercio Exterior.