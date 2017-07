Nadal queda fuera de Wimbledon en maratónico partido

LONDRES.- El luxemburgués Gilles Muller venció al español Rafael Nadal de forma agónica y por segunda vez en Wimbledon, y le apeó del torneo al derrotarle en esta ocasión por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13 en cuatro horas y 48 minutos, a la quinta bola de partido, para alcanzar los cuartos de final, por primera vez.

“It’s the win of his life”

