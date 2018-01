Nadadora Patricia Valle anuncia retiro en Parapanamericanos Lima 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- La multimedallista paralímpica Patricia Valle Benítez consideró que llegó el momento del retiro y lo ha planificado para los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde buscará el podio.

Tras haber cumplido con tres preseas en el Mundial de Para-natación en México 2017, la morelense apuntó que con esas medallas se va contenta por lo realizado, ya que fue su última cita mundialista y lo mejor es que fue realizada en el país.

Mencionó que todo lo aprendido tratará de transmitirlo a las nuevas generaciones para que la natación del deporte adaptado siga con los triunfos en la esfera mundial.

La multimedallista reconoció que no espera concluir el presente ciclo competitivo, pues busca despedirse en Lima 2019.

“Tokio ya no lo creo aguantar, por eso es que lloro mucho, estoy con sentimientos encontrados, de repente me da mucho gusto todo lo que conseguí, peor luego me arrepiento”, comentó.