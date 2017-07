Nacida para bailar

NUEVO LAREDO, TAMP.- A la edad de los tres años Catalina Sepulveda Guerrero ingresó a las filas de ballet de la Casa de la Cultura, sin saber que el baile sería su pasión por el resto de su vida.

Hija de Noe Xico Sepulveda y Gabriela Guerrero, la pequeña Catalina quien es la menor de dos hermanos poco a poco fue tomándole mayor gusto a la música clásica, siendo ahorita una destacada bailarina que no solo ha recorrido diversas escuelas de ballet a nivel local y Laredo Texas, sino hasta llegar ser invitada por una escuela reconocida de Guadalajara, Jalisco.

A sus 13 años Catalina quien se muestra como una niña callada, pero con un firme pensamiento de convertir el ballet en su vida, platicó con Líder Informativo acerca sus objetivos en la vida.

“Cuando era chiquita me metieron a la Casa de la Cultura que aquel entonces nos impartía clases Ilse Shaffler y la verdad me gusto mucho, sentía una gran atracción al ballet, actualmente estudio la escuela en línea porque son muchas horas las que tengo que dedicar al ballet.

“La verdad es que le doy tiempo a cada cosa; hay una cierta atracción que cada vez que bailo la música vibra en mí y es algo que no lo puedo explicar; yo me di cuenta que esto quería hacer cuando tomé las clases del maestro Héctor Hernández supe en realidad lo que era el ballet y lo que quería hacer por el resto de mis días”, mencionó. Sepulveda Guerrero indicó que lo principal es que quiere poner el nombre de Nuevo Laredo en alto, además de que todo lo que ha logrado es base al apoyo del 100 por ciento por parte de sus padres.

“Mis papas la verdad me han apoyado demasiado y se los agradezco mucho me han dado mucho amor y en realidad les quiero decir que ‘gracias por apoyarme y ayudarme en este gran sueño que es el ballet y que es mi vida’; tengo un hermano quien me dice que él también hará lo posible para que logre mi sueño y me haga feliz”, indicó.

Agregó que no es una niña de muchas amistades, ya que se considera tranquila, sin embargo le encanta las ensaladas.

“Sí me encanta comer de todo, sobretodo las ensaladas, pero sí me cuido de las harinas para no inflarme; yo estoy desde los tres años haciendo ballet, así que ya son 10 años que estoy en esto y mi gran sueño es estar en una compañía europea y ser la bailarina principal ese es mi meta. “La verdad es mucho esfuerzo y es poner el triple de ganas del que ya le he estado poniendo; yo le digo a todas las niñas que les gusta lo mismo que persigan sus sueños que hagan todo lo posible por hacerlo y sí es algo que quieren que los sigan y cumplan su sueño”, señaló.

SU MAMA EL GRAN APOYO

Para Gabriela Guerrero quien es madre de Catalina ha sido una gran satisfacción poder apoyar a su hija en este sueño en donde no es solo ella, sino también su padre Noe Xico Sepulveda quienes entre ambos han hecho muchos sacrificios para que ella logra su sueño.

“Definitivamente uno de papá no se equivoca y yo veo en mi hija una pasión por el ballet por el arte, que sobrellevó más allá de la edad y de lo que una niña común de su edad quisiera, desde que tenía 3 años Catalina nos decía que quería estudiar ballet, la metimos la Casa de la Cultura, disfrutaba, pero pensaba que era solo pasajero.”

“Estuvo en las mejores academias de Nuevo Laredo, sin embargo el deseo por superarse debido a que ella es muy de investigar en cuanto a técnicas de la evolución de ballet, ella misma nos empujaba a que le buscáramos más oportunidades, entonces es ahí donde vimos pues tiene un talento y ya no era pasajero”, dijo.

Declaró que luego de recorrer las academias locales, acudieron a Laredo Texas en la academia de Jessica Zamarripa, sin embargo exigió más y de ahí asistieron a diversos cursos en distintas partes de la república, así como de Estados Unidos.

“Para nosotros es difícil no estar a la altura de ella, limitantes económicas, físicas, las distancias separar la familia, pero el deseo de ella es importante y yo les digo a mis hijos las cosas que cuestan más trabajo son las que se disfrutan, a veces nos hemos encontrado con situaciones difíciles.

“Estando allá en Guadalajara siempre verla en el salón de clases, ver el maestro el buen comentario es lo que nos hace decir estamos en el camino correcto; la verdad su pasión nos hizo cambiar el contexto de la familia, porque no cualquiera deja su ciudad natal para ir a otra ciudad, pero la pasión de Catalina nos ha puesto la muestra de lo que es querer sobretodo lograr un objetivo”, mencionó.

Manifestó que ha sido la única niña tamaulipeca invitada para ingresar al Centro de Formación del maestro Héctor Hernández en Guadalajara, Jalisco.

“La veo y la visualizo en una escuela internacional y estamos haciendo todo lo humanamente posible para que ella logre su sueño y solo Dios nos puede detener”, finalizó.