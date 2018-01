Nacen tres niños al inicio del 2018

NUEVO LAREDO, TAM.- A los 24 minutos de haber entrado el 2018 en el Hospital de Zona 11 del Seguro Social nació un bebé pesando 3.35 kilogramos, el pequeño llegó a este mundo completamente sano, su madres la señora Trinidad Norma Angélica manifestó estar muy contenta y agradecida con Dios por haberle por haberles traído sano y salvo a su pequeño hijo.

Así mismo siendo las 4:15 minutos de la tarde del día primero en el Hospital General “Solidaridad” la señora, Estefani Mariel Rocha Padilla de trajo a este mundo a un bebé al que le pondrán por nombre Cristian Gael, el bebé nació con un peso de 2.930 kilogramos, es el segundo hijo que tiene.

“El niño nació en perfectas condiciones, pero como que me correteo mucho en el carro ya llegó casi afuera prácticamente nació casi solo en la silla de ruedas donde me llevaban, no me dio tiempo de subirme a la camilla, pero todo salió bien”, explicó.