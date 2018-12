Muy pocos se enferman en fiestas decembrinas

NUEVO LAREDO, TAM.- En estos días de fiestas de diciembre y fin de año, la mayoría de los hospitales públicos se muestras un tanto vacíos de pacientes y derechohabientes, en el Hospital General “Solidaridad”, en estos días se tiene una afluencia apenas del 30 por ciento en consulta.

El doctor, David Gómez, director del nosocomio mencionó que desde antes del día 24 de diciembre empezó a disminuir la atención en la consulta, solamente en el área de urgencias es cuando más movimiento han tenido, como ocurre en estas fechas.

“Todo está muy tranquilo como ven casi no hay pacientes uno que otro que viene a consultar, y principalmente son mamás que traen a sus hijos debido a algún problema respiratorio, que es lo que más se está presentando en estos días”, dijo.

Precisó que en estas fechas suspenden lo que son las cirugías de todo tipo, y se reprograman para los primeros días de enero del próximo año, solamente cuando se tiene una emergencia es cuando se les brinda la atención al paciente.

Agregó que ante la llegado de año nuevo con otro frente frío, la población en general deben tomar toda clases de precauciones para evitar las enfermedades propias del frío, mayormente en los niños menores de cinco años, y las personas de las tercera edad.

Destacó que para las personas adultas el frío no le dan importancia o se lo aguantan, pero a los niños si les afecta porque su cuerpo aún no está preparado para soportar el frío, de ahí que para el día siguiente empiece con algún problema respiratorio, solo porque no tuvieron precaución con él.