Música chatarra no alimenta al alma: Aleks Syntek

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Silencio! gritan al fondo del estacionamiento subterráneo. En la oscuridad del lugar sobresale un Mustang rojo que tiene la puerta del copiloto abierta y ahí está sentado Aleks Syntek.

Frente a él, detrás de las cámaras, David Summers espera la señal para entrar a escena y grabar juntos una nueva versión de “El ataque de las chicas cocodrilo”, uno de los éxitos de Hombres G y que Syntek decidió incluir en su próximo disco “Trasatlántico” y que es un homenaje a la música española de los años 80.

La amistad entre ambos es evidente, cada que hacen pausas en la filmación parece que retoman una conversación que los tiene entrados. Un par de horas después, David corre a comer y Aleks toma asiento junto al Mustang para hablar de lo que ocurre actualmente en la música: esa necesidad de consumo rápido en donde los ritmos y las letras de canciones de géneros como la música urbana y banda dejan mucho que desear.

Para él, estas canciones se mastican como un chicle y se escupen porque la otra semana habrá más canciones que las suplan. Desafortunadamente, considera que eso les quita la posibilidad a los mismos creadores de hacer algo trascendente en su trabajo.

Syntek señala que si bien los grandes de la música están muriendo, como Chuck Berry recientemente o Prince, ya hay también grandes talentos comparables a ellos, pero sin apoyo.

“El problema es que quienes tienen esa tendencia musical suelen estar más en lo indie, en lo que no es ‘mainstream’, que no está popularizado. Creo que las cosas más interesantes las he encontrado últimamente en lo independiente y eso da mucha esperanza, ahora lo que se necesita es que los artistas independientes tengan más foros, más exposición, es probable que el sistema no les tienda un abrigo, no los acoge, pero creo que ellos brillan por su luz propia”.