Murió en El Paso alemán amante de México

CIUDAD JUÁREZ.- Además de los ocho mexicanos muertos en el tiroteo de Walmart en El Paso, Texas, también falleció un alemán que amaba México y quien residía en Ciudad Juárez. Su nombre era Alexander Gerhard Hoffman.

Su viuda, una mexicana de nombre Rosa María Valdez, con quien procreó tres hijos, pidió realizar un boicot contra Estados Unidos para que el Presidente Donald Trump se dé cuenta de lo necesarios que son los mexicanos en su País y previó que habrá más ataques.

Su familia recibió su cuerpo el viernes en esta ciudad fronteriza procedente de El Paso, Texas, para realizar el funeral en la Funeraria Perches, en la Avenida Adolfo López Mateos.

El alemán de 66 años era un ingeniero, quien se encontraba en el Walmart contiguo a Cielo Vista Mall, donde el 3 de agosto un individuo, identificado por autoridades como Patrick Crusius, de 21 años, mató a 22 personas e hirió a 24 más.

«Yo pediría un boicot, eso es lo que haría yo, para que Donald Trump sepa que sí somos necesarios allá», comentó la mujer a medios durante los servicios fúnebres.

«Tengan cuidado porque se va a soltar como una epidemia, van a venir más atentados, y se los digo porque yo lo presiento, eso lo sé».

La viuda se pronunció también porque restrinjan la venta de armas de grueso calibre.

«Que no den más permisos a esos locos de traer AK 47. El día que le maten a Donald Trump un hijo entonces va a entender lo que se siente, porque él mismo está vendiendo esas armas».

«Que lo prohíban a gente que no está bien de la cabeza, por lo menos que les hagan un estudio muy consciente, la mayoría son locos, son personas distorsionadas completamente de la mente».

La mujer expresó que a su esposo le dolía mucho la manera en que son tratados los mexicanos.

«A veces hasta lloraba de ver cómo nos tratan, él lloraba mucho, él decía ¿cómo es posible que me los traten de esa manera? ¿cómo es posible que todos los mexicanos soporten ese trato tan indigno?».

«Y mire cómo murió él, es como poner un ejemplo, como decir, Dios ahí está el ejemplo de lo que él decía, de cómo nos tratan, exactamente», expresó.

Rosa María dijo estar agradecida porque su hijo no lo acompañó debido a que en ocasiones cruzaban juntos a El Paso.

«Pero, esa vez bendito sea Dios no fue, si no yo estuviera llorando también por mi hijo, definitivamente esto tiene que cambiar ya».

«Siento que se llevaron mi alma y que me mataron a mí también», señaló la mujer quien externó que luego de lo ocurrido le pedía a Dios que la llevara con él, pero ya no.

«Ya cambié de parecer, no voy a permitir que ese maldito matón mate a otra persona, porque yo le hago falta a mis hijos, ellos ya nomás me tienen a mí, no puedo permitir eso», agregó.