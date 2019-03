Mujeres fueron reconocidas por el 5to. Concurso Mujeres Extraordinarias

NUEVO LAREDO, TAM.- Karla Elisa Hernández Marines, Kathelyn Vázquez, Yessica Suárez Lozano, Yuridia Barreto Infante y Sandra Edith Guerrero Flores, fueron reconocidas por su destacada participación en el 5to. Concurso Mujeres Extraordinarias, convocado por el Instituto Municipal de la Mujer.

Fue el pasado viernes, en el auditorio de la Biblioteca Octavio Paz, cuando se realizó la ceremonia y en donde se distinguió a las féminas por su dedicación a actividades o profesiones tradicionalmente efectuadas por varones así como mujeres sobresalientes con discapacidad y mujeres que efectúan labores en favor de la sociedad.

La regidora Blanca Padilla Martínez, representante del presidente municipal Enrique Rivas, destacó ante ganadoras e invitados, la labor de la mujer en la sociedad y su participación en el desarrollo de Nuevo Laredo.

En la categoría de Mujeres que se dedican a actividades o profesiones tradicionalmente realizadas por hombre, en la eliminación de roles y estereotipos, fueron reconocidas Leticia López Soto, Martha Medina Romero, la ganadora fue Diana Cázares Martínez.

En la categoría de Mujeres sobresalientes con discapacidad, resultó ganadora Sandra González Benavides.

En Mujeres que realizan actividades a favor de la comunidad, se reconoció a Karla Hernández Marines, Kathelyn Vázquez, Yessica Suárez Lozano, Yuridia Barreto Infante, Sandra Guerrero Flores. La ganadora fue Rosalina Santiago Ramos.

En el evento estuvieron presentes la directora del INMUJER, Laura Rodríguez Garza; Víctor Galindo, delegado de Transporte del gobierno del Estado; Adriana García Sanmiguel, titular de la Unidad de Género; y Lidia Sarmiento Valdez, consejera ciudadana.

Diana Cázares Martínez, quien resultó ganadora en la categoría de Mujeres que se dedican a realizar actividades o profesiones consideradas tradicionalmente para hombres dijo que decidió ser taxista a raíz del fallecimiento de su esposo.

“Me gusta mucho mi trabajo, afortunadamente mis compañeros me recibieron con mucha aceptación, siempre me dan ánimos y se los agradezco mucho, mis clientes me toman confianza, saben que van seguras conmigo y eso me motiva mucho, también me cuentan sus historia y yo le doy un consejo, es un trabajo muy gratificante”, manifestó.