Mujer es confundida constantemente con Maluma

CIUDAD DE MÉXICO.- “Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”. “Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones “, ha comentado. Yanjana no se […]