Muestran habilidades en exhibición

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la mañana de este sábado, en el Auditorio de la Unidad Deportiva Benito Juárez de Nuevo Laredo, siete escuelas de estas disciplinas participaron en la Primera Exhibición de Artes Marciales.

La gradas del auditorio, fueron insuficientes para dar cabida a familiares y amigos de los niños, jóvenes y adultos que participaron en la demostración, contando además con la presencia de Gladys Coss Pineda, secretario de cultura y deportes municipal y de Guadalupe Zapata Muñiz, mejor conocido como 2pepe” Zapata, quien se desempeña como director de deporte municipal.

Tanto los pequeños, jóvenes y adultos, ofrecieron a los asistentes una verdadera exhibición de lo que han aprendido en sus respectivas instituciones, demostrando disciplina y entrega.

Las instituciones que participaron en la exhibición fueron To Jukong Moosul, dirigida por Santiago Bernal, Karate Do Defensa personal, dirigido por Jaime Rodríguez, Judo Karate Do, dirigida por Héctor Cuellar, Sanda, de Ana Rosa Campos, Wushu de Mario Conde, Karate Do, dirigida por Tomas Rodríguez y Tae Kdo de Mario Reyes González.

Esta primera exhibición de Artes Marciales, resultó un éxito, dado que los pequeños y jóvenes que participaron recibieron aplauso después de ofrecer una muestra de cada una de las disciplinas que asistieron.