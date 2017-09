Muestra EPN cómo se sintió el sismo en Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto compartió con la prensa una grabación que realizó con su teléfono celular de los efectos del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter registrado la noche de este jueves.

En un video compartido por excelsior.com.mx se puede ver al mandatario en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde se reunió con funcionarios para evaluar las acciones a seguir tras el movimiento telúrico, platicando con miembros de la prensa.

Peña Nieto muestra la grabación realizada con su móvil, en la que se ven algunas lámparas de la Residencia Oficial de Los Pinos moviéndose.

“Es que yo estaba afuera, sonó la alarma, me bajé y estaba en la parte de abajo. Y la verdad, a la mejor como me estaba moviendo, yo no alcancé a sentir…sentir el temblor… yo no lo sentí”, explica.

“Si sentí una vez un temblor que nadie más sintió, muy pocos sintieron hace… la verdad no me acuerdo, pero fue ahí en Los Pinos y solamente se sintió ahí, no sé qué pasó”, agregó.

Fuente: SDP Noiticias