Mueren 5 durante tiroteo en bar en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- Al menos cinco personas murieron y 15 más resultaron heridas durante una balacera esta madrugada en el club de playa Blue Parrot, en Playa del Carmen, Quintana Roo, durante el cierre del festival de música electrónica BPM.

Detalló que cuatro de los fallecidos son hombres y el otro, una mujer. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, indicó en un comunicado que los hombres murieron por heridas de bala y la mujer debido a una caída. Detalló que en el ataque ocurrido alrededor de las 2:28 horas resultaron heridas 15 personas, una de ellas de gravedad.

La alcaldesa dijo que la balacera ocurrió cerca de las tres de la mañana y que hay dos versiones sobre los hechos: una señala que una persona no quería pagar la cuenta y abrió fuego, y la segunda que se trató de un enfrentamiento.

Dijo que tras la balacera se activó el ‘Código Rojo’ para que autoridades de los tres niveles de gobierno revisaran la zona.

Detalló que el festival de música electrónica terminaba esta madrugada y que en el Blue Parrot, era unos de los lugares del cierre.

Varias personas reportaron la balacera en redes sociales, donde subieron fotografías y videos.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you’re here at BPM

— JACKMASTER (@jackmaster) 16 de enero de 2017