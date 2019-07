Mueren 17 personas por atentados y explosivos en Afganistán

KABUL .- Al menos diez personas, entre ellas cinco mujeres y un menor, fallecieron el jueves en tres ataques con bomba en la capital de Afganistán, Kabul, dijeron las autoridades. Además, la explosión de una bomba en el este del país dejó siete muertos.

Los ataques ocurrieron mientras el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general de los Marines Joseph Dunford, visitaba la capital para reunirse con el presidente afgano Ashraf Ghani, según un comunicado de presidencia.

El primer atentado de la mañana fue perpetrado por un suicida en motocicleta que se inmoló frente a un autobús en el que viajaban empleados del Ministerio de Minas, explicó Nasreat Rahim, vocero del Ministerio del Interior.

Un coche bomba estalló más tarde en el este de la capital, según el agente de policía Abdul Rahman, que añadió que el objetivo del agresor eran las fuerzas de la coalición internacional.

La coalición dijo a The Associated Press que sus fuerzas no estuvieron implicadas en las explosiones de Kabul.

En el tercer incidente, un pequeño explosivo magnético que quedó cerca de la escena del ataque al autobús, estalló sin causar más víctimas, agregó el portavoz del Ministerio de Interior.

Al menos 41 personas más resultaron heridas en los ataques, apuntó Wahidwllah Mayar, vocero del Ministerio de Salud.

Los talibanes se atribuyeron la autoría de los atentados. Los insurgentes controlan casi la mitad del país y siguen perpetrando ataques prácticamente a diario, especialmente contra las fuerzas de seguridad, aunque negocian con Estados Unidos para intentar poner fin a una guerra que dura ya 18 años.

La oficina del presidente Ghani publicó un comunicado que señalaba que el mandatario y Dunford se habían reunido para hablar de la paz y estabilidad en Afganistán.

Por otra parte, en la provincia de Nangarhar, en el este del país, una bomba caminera causó siete muertos e hirió a otros cuatro pasajeros del vehículo, explicó Ataullah Khogyani, portavoz del gobernador de la región. Entre las víctimas mortales había seis mujeres y un niño, agregó el vocero, que señaló que el grupo se dirigía a la celebración de una boda.