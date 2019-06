Mueren 10 en accidente aéreo en Texas

DALLAS,TX.- Diez personas murieron en el choque de un avión bimotor en el Aeropuerto Municipal de Addison, Texas, informó la vocero del aeropuerto local.

La Administración Federal de Aviación señaló que un Beechcraft BE-350 King Air fue destruido en un incendio después de que golpeara un hangar desocupado poco después de las 9:00 horas locales.

La vocera, Mary Rosenbleeth, aseguró que la oficina de médicos forenses del condado de Dallas confirmó las muertes.

Un funcionario de la oficina del médico forense dijo a The Associated Press que no podían divulgar información por el momento.

Los investigadores de la FAA estuvieron en el lugar del accidente el domingo y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte aseguró que enviará un equipo a la escena.

Addison está unos 32 kilómetros al norte de Dallas.