Muere tras salir “volando” de su automóvil

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre murió, después de salir “volando” de la unidad que conducía, tras chocar contra el camellón y volcarse en la carretera al Aeropuerto.

La víctima fatal no ha sido identificada. Un acompañante, cuyo nombre no fue dado a conocer por las autoridades ministeriales, resultó con lesiones no graves, que no ameritaron su traslado a un hospital.

El hombre salió despedido de su vehículo, al no traer puesto el cinturón de seguridad, cayendo en un canal de desagüe, donde fue sacado por elementos de Protección Civil y Bomberos.

La muerte del desconocido fue casi instantánea, por el golpe que recibió al atravesar el parabrisas de su vehículo.

El hombre no identificado conducía una camioneta Chevrolet S-10 placas del estado de Texas, circulando de sur a norte por la Carretera que conduce al Aeropuerto.

Metros antes de llegar a la intersección con la calle Miguel Trillo, el conductor pierde el control de su unidad, chocando contra el camellón central.

El impacto provoca que la camioneta de varias volteretas, hasta quedar en posición normal, en un canal de desagüe.

Al no traer puesto el cinturón de seguridad, el conductor salió eyectado de la unidad y murió.

De los trágicos hechos dieron fe agentes de la Policía Estatal Investigadora y de la Agencia del Ministerio Público, que ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.