Muere promesa del surf durante paso de Irma

ESTADOS UNIDOS.-Zander Venezia, gran promesa del surf mundial, murió a los 16 años en Barbados luego del paso del huracán Irma.

El joven practicaba este deporte en plena tormenta, que es catalogado como el huracán más potente en la historia del Océano Atlántico.

De acuerdo con algunos testigos, Venezia murió luego de surfear en medio de la tormenta. Quería “surfear la mejor ola de su vida”, dijo uno de sus amigos.

Entre los presentes al momento del deceso se encontraba el surfista hawaiano Nathan Florence. Pese a que logró sacar el cuerpo del mar, no pudo reanimarlo.

Heavy surf claims the life of 16-year old Zander Venezia. Our deepest condolences to his friends and family. https://t.co/FHdhiU1Hx7 pic.twitter.com/9vmkidC4tQ

— World Surf League (@wsl) 5 de septiembre de 2017