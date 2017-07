Muere George A. Romero, el padre del cine de zombies

CIUDAD DE MÉXICO.- El mítico director estadounidense George A. Romero, quien dirigió la que para muchos es la mejor película de zombies de todos los tiempos, murió este domingo a la edad de 77 años en su domicilio y rodeado de su familia, reportan diversos medios estadounidenses.

Romero saltó a la fama tras dirigir y colaborar en el guion de Night of the Living Dead (La Noche de los Muertos Vivientes), el film que definiría en 1968 el género de zombies, famosa también por mostrar escenas particularmente violentas y contar con un protagonista de descendencia melanoafricana en una época en la que la industria estaba dominada por anglosajones.

A Night of The Living Death, que consiguió un éxito moderado y excelentes críticas, le siguió una zaga que ligó un total de 6 filmes: Dawn of the Dead (El Amanecer de los Muertos, la más exitosa en la vida de Romero y, para muchos, la película definitiva de zombies, filmada en 1978), Day of the Dead (El Día de los Muertos Vivientes, de 1985), Land of the Dead (La Tierra de los Muertos Vivientes, de 2005), Diary of the Dead (El diario de los Muertos, de 2007) y Survival of the Dead (La Reencarnación de los Muertos, de 2009).

El llamado “padre de las películas de zombies” había luchado contra el cáncer de pulmón y murió junto a su esposa Suzanne Desrocher Romero y su hija Tina Romero, escuchando la banda sonora del clásico The Quiet Man, dirigido por John Ford en 1952.