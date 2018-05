Muere en pleno cine viendo Avengers: Infinity War

INDIA.- Nada más trágico que morir en la sala de un cine y viendo “Avengers: Infinity War”. O quizá sí, que al terminar la película todo mundo se haya ido porque creyeron que seguías sentado en la butaca de tanta emoción.

Ocurrió en la ciudad de Proddatur, India, a un hombre de 43 años cuyos lentes de 3D fue necesario quitarle para comprobar por qué no se movía del asiento. Lo que encontró el personal del cine fue terrorífico, informa The Times of India.

“Tenía los ojos abiertos, pero estaba muerto”, contó un empleado. Sin embargo, las causas de su muerte aún son desconocidas y por el momento se cree que Pedda Pasupula Baasha pudo haber sufrido un ataque cardiaco.