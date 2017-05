Muere el rockero Chris Cornell a los 52 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El rockero Chris Cornell, que saltó a la fama como cantante de Soundgarden y más tarde de Audioslave falleció, según su representante. Tenía 52 años.

Cornell, que había estado de gira, murió el miércoles por la noche en Detroit, según el comunicado enviado por su representante, Brian Bumbery, a The Associated Press.

El deceso fue “repentino e inesperado”, señaló Bumbery, que agregó que su esposa y familia estaban impactados por la trágica noticia. La familia colaborará con los forenses para determinar la causa de la muerte y pidió privacidad, añadió la nota.

¿Quién fue Chris Cornell?

Con un potente rango vocal de casi cuatro octavas, Chris Cornell fue una de las principales voces del movimiento grunge de la década de 1990 con Soundgarden, que surgió como una de las grandes bandas de la escena musical emergente de Seattle, junto a grupos como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains.

Formada en 1984 por Cornell, el guitarrista Kim Thayil y el bajista Hiro Yamamoto, la banda ganó reconocimiento en 1991 con su tercer disco de estudio, “Badmotorfinger”, que incluía los populares temas “Jesus Christ Pose”, “Rusty Cage” y “Outshined”, habituales en emisoras de rock alternativo.

Cornell colaboró también con miembros de lo que más tarde sería Pearl Jam para formar Temple of the Dog, que sacó un disco homónimo en 1991 homenajeando a su amigo Andrew Wood, antiguo líder de Mother Love Bone.

Tres años más tarde, Soundgarden saltó a las radios comerciales con el disco “Superunknown”, que se estrenó en el número 1 del Billboard 200 y fue nominado al Grammy al Mejor Disco de Rock en 1995. Incluía singles como “Spoonman”, “Fell on Black Days”, “Black Hole Sun”, “My Wave” y “The Day I Tried to Live”.

Soundgarden se separó en 1997 por tensiones entre sus miembros, y Cornell buscó una carrera en solitario. En 2001, se unió a Audioslave, que contaba con los excomponentes de Rage Against the Machine Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford. La banda publicó tres discos en seis años y actuó en el considerado como primer concierto de rock al aire libre de una banda estadounidense en Cuba, aunque algunos artistas locales rechazan esa afirmación.

Audioslave se desintegró en 2007, pero Cornell y Soundgarden se reunieron en 2012 y ese mismo año produjeron su sexto álbum de estudio, “King Animal”.

