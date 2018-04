Muere el luchador Bruno Sammartino

E.U.-Bruno Sammartino, considerado una leyenda viviente de la lucha libre profesional y uno de los campeones más antiguos en la historia de la WWE, murió a los 82 años de edad. El excampeón llevaba hospitalizado dos meses.

Considerado una de las mayores estrellas de la lucha libre estadounidense en las décadas de 1960 y 1970, mantuvo el máximo cinturón de la empresa durante más de 11 años, (cuatro mil 40 días), contando dos campeonatos.

Sammartino nació en Italia y dejó el país junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial, aprendiendo en Estados Unidos lo necesario para volverse luchador profesional.

De acuerdo con la WWE, el italiano vendió completamente el Madison Square Garden en 187 ocasiones, un hito en la historia del deporte.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Bruno Sammartino has passed away at age 82. https://t.co/B8nUabP0oh

— WWE (@WWE) 18 de abril de 2018