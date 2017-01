Muere el escritor de “El exorcista”

ESTADOS UNIDOS.- William Peter Blatty, perdió la vida a los 89 años de edad el 12 de enero. La noticia de su muerte trascendió hasta este viernes a través de las redes sociales.

El escritor ganó el Oscar en 1973 por el guion basado en su novela homónima “El exorcista”. Blatty y el director de la cinta, William Friedkin, convirtieron al filme en una película de culto dentro del género de terror.

William Peter Blatty nació en Nueva York el 7 de enero en 1928. Trabajó como vendedor puerta a puerta en los años cincuenta antes de poderse convertir en escritor. Comenzó a escribir la célebre novela en esa década después de leer un caso real de un niño en Washington a principios de los años cuarenta.

William Friedkin expresó sus condolencias a través de Twitter: “William Peter Blatty, querido amigo y hermano que creó a El exorcista murió ayer”.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday

— William Friedkin (@WilliamFriedkin) January 13, 2017