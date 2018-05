Muere el astronauta Alan Bean, el cuarto hombre que pisó la Luna

ESTADOS UNIDOS.- Alan Bean, astronauta estadounidense que en 1969 pasó a la historia como la cuarta persona que caminó sobre la luna, murió a los 86 años en Houston este sábado 16 de mayo, dijeron funcionarios federales.

Bean, participante de la misión Apollo 12, que lo llevó a pisar el satélite de nuestro planeta, también comandó un equipo en la estación espacial Skylab en 1973.

“Alan Bean dijo una vez ‘tengo la mejor vida del mundo'”, declaró Jim Bridenstine de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, Bean murió pacificamente y rodeado de sus seres amados tras enfrentarse a una repentina enfermedad.

Bean pasó 31 horas en la luna, recolectando muestras lunares e implementando varios experimentos, dijo la agencia espacial.

En este momento, sobreviven sólo cuatro de las doce personas que han estado en la luna: Buzz Aldrin, Dave Scott, Charlie Duke y Harrison “Jack” Schmitt.

We're saddened by the passing of astronaut Alan Bean. The fourth person to walk on the Moon, he spent 10+ hours on the lunar surface during Apollo 12. Bean was spacecraft commander of Skylab Mission II & devoted his retirement to painting. Family release: https://t.co/bX8eXNQlSq pic.twitter.com/NJPQULjGlw

— NASA (@NASA) May 26, 2018