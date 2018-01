Muere Dolores O’Riordan, la cantante de The Cranberries

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante irlandesa Dolores O’Riordan, líder del grupo musical The Cranberries, una de las bandas más significativas de los años 90, ha fallecido este lunes a los 46 años de forma repentina, según ha informado el representante de la banda en un comunicado. La artista se encontraba en Londres, en una sesión de grabación. De momento, no se han precisado más detalles sobre su fallecimiento.

The Cranberries se formó en Irlanda entre 1989 y 1990. En esta última fecha, Dolores O’Riordan se convirtió en cantante y líder del grupo. La banda empezó a grabar algunas canciones y a dar conciertos en pequeños locales. Después de algunas giras, el grupo emprendió una por el Reino Unido como telonero de Mike Oldfield. También tocó en Estados Unidos.

El primer disco de The Cranberries llegó a número uno en Reino Unido. Su segundo álbum, No need to argue, salió a la calle en 1994 y se transformó en un auténtico superventas. En la actualidad, llevan editados cinco discos. Dolores O’Riordan también grabó la canción principal de la película La sombra del diablo.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O’Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends

— Kodaline (@Kodaline) 15 de enero de 2018