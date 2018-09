Muere Burt Reynolds, astro del cine, la TV y los tabloides

CIUDAD DE MÉXICO.-Burt Reynolds, el apuesto astro de cine y televisión conocido por sus aclamadas actuaciones en “Deliverance” (“Amarga pesadilla”) y “Boogie Nights” y por una activa vida fuera de la pantalla que incluyó relaciones amorosas con Loni Anderson, Sally Field y Dinah Shore, falleció. Tenía 82 años.

Su deceso fue confirmado el jueves por su agente, Todd Eisner. En un comunicado, su sobrina, Nancy Lee Hess, dijo que su muerte fue “totalmente inesperada”, aunque reconoció que tenía problemas de salud.

“Era duro. Cualquiera que se fracture el coxis en un río y termine la película lo es. Y eso es lo que era. Mi tío estaba deseoso de trabajar con Quentin Tarantino, y el increíble elenco que se armó”, añadió en referencia a la cinta de próximo estreno “Once Upon a Time in Hollywood”, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Hess destacó la bondad y generosidad de su tío, y le agradeció “a todos los increíbles fans que siempre lo apoyaron y vitorearon, pese a todos los altibajos de su vida y su carrera”.

Reynolds, de emblemático bigote y sonrisa con aplomo, inspiró una amplia variedad de respuestas a lo largo de su extensa y errática carrera: fue aclamado por la crítica, y despreciado por la misma; tuvo éxito comercial y también fracasos de taquilla. Reynolds hizo montones de películas que incluyeron desde títulos ligeros como los éxitos “The Cannonball Run” (“Carrera de locos”) y “Smokey and the Bandit” (“Dos pícaros con suerte”) hasta filmes más serios como “The Longest Yard” (“Golpe bajo: el juego final”) y “The Man Who Loved Cat Dancing” (“El hombre que amó a Cat Dancing”).

Recibió algunos de los premios más grandes y más bajos de la industria. Fue nominado a un Oscar por “Boogie Nights”, la película de Paul Thomas Anderson sobre la industria de la pornografía; ganó un Emmy por la serie de TV “Evening Shade” (“La familia Newton”), y recibió grandes elogios por su papel protagónico en “Deliverance”.

Pero también fue un candidato frecuente a los premios Razzie a lo peor de Hollywood, y su vida personal incluía drama con regularidad, particularmente tras su amargo divorcio de Anderson en 1995. Tuvo un matrimonio accidentado con Judy Carne, un romance con Shore y una relación con Field que se vio dañada al reconocer que la celaba por su éxito.

Sin embargo, siempre mostraba una personalidad genial, a menudo riéndose él primero de su conflictiva imagen.

“Mi carrera no es como una historia médica regular, la mía luce como un ataque cardiaco”, dijo a The Associated Press en el 2001. “He hecho más de 100 películas, y soy el único actor que ha sido despedido por las tres cadenas. Personifico la longevidad”.

Reynolds era franco sobre sus fracasos, sus remordimientos y sus muchos amigos famosos. Calificó el haber posado desnudo para Cosmopolitan como uno de sus mayores errores porque minó el respeto que se había ganado con “Deliverance”. Veneró a Spencer Tracy como uno de sus primeros mentores y llegó a conocer a Johnny Carson, Clint Eastwood, Frank Sinatra y muchos otros.

“Burt Reynolds era uno de mis héroes”, tuiteó Arnold Schwarzenegger. “Fue un pionero. Mostró el camino a la transición de ser deportista a ser el actor mejor pagado, y siempre me inspiró. También tenía un gran sentido del humor – miren sus videos de Tonight Show. Mis condolencias para su familia”.

Nacido el 11 de febrero de 1936 en Lansing, Michigan y criado en Florida, Reynolds fue running back del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Florida en los años 50. Parecía encaminado a la NFL hasta que se lesionó una rodilla y un accidente automovilístico frustró sus chances. Dejó la Universidad y se mudó a Nueva York, donde trabajó como estribador, portero de salón de baile, guardaespaldas y lavaplatos antes de regresar a Florida en 1957 y enrolarse en clases de actuación en el Palm Beach Junior College.

Ganó un premio local en 1958 por su interpretación del papel que John Garfield hizo famoso en la obra teatral “Outward Bound”. Más tarde fue descubierto por un agente de talento en la compañía Hyde Park Playhouse en Nueva York.

Sus primeros papeles de teatro fueron en piezas como “Mister Roberts” y “Look: We’ve Come Through”.

Tras mudarse a Hollywood, consiguió trabajo como doble, incluso uno en el que tenía que salir disparado por una ventana de vidrio. Ya como un astro del cine, a menudo hizo sus propias acrobacias, y desempeñó el papel de doble en la película de 1978 “Hooper”, una de sus mejor reseñadas.

Debido a su rasgos oscuros, a principios de su carrera le dieron muchos papeles de indio, incluyendo el estelar en el spaghetti western de 1967 “Navajo Joe”. También hizo del detective iroqués John Hawk en la efímera serie de TV de 1966 “Hawk”.

En los 60 tuvo decenas de apariciones como actor invitado en series de TV como “Bonanza”, “The Twilight Zone” (“La dimensión desconocida”) y “Perry Mason”. Su primer papel en el cine fue en “Angel Baby” (“El diablo en la carne”) de 1961, al que siguieron numerosas cintas mediocres más _ el tipo de películas, solía bromear, que se exhibían en aviones y prisiones.

Pero se hizo lo suficientemente famoso como para aparecer con frecuencia en “The Tonight Show”, lo que llevó tanto a su papel más aclamado como a su mayor disparate.

A principios de los 70 el director John Boorman quedó impresionado por la seguridad de Reynolds al cubrir a Carson como anfitrión en “The Tonight Show”. Boorman pensó que sería ideal para una adaptación cinematográfica de la novela de James Dickey “Deliverance”.

Reynolds interpretó a Lewis Medlock, el intrépido líder de un viaje en canoa condenado por las aguas bravas. Cuando él y otros tres empresarios de Atlanta son atacados por habitantes del bosque violentos, Reynolds debe guiar al grupo a un lugar seguro.

“Deliverance” fue nominada al Oscar a la mejor cinta y ninguna película lo hizo más orgulloso. En sus memorias de 2015, “But Enough About Me”, escribió que si pudiera poner uno de sus filmes en una cápsula del tiempo sería esa.

“Demostró que podía actuar”, escribió.

Pero poco después de terminado el rodaje, tomó una decisión que siempre lamentó. Durante una aparición en “The Tonight Show” con la editora de Cosmopolitan Helen Gurley Brown, aceptó una invitación que ésta le extendió durante un corte comercial para ser el primer hombre en la página desplegable de la revista.

“Me sentí halagado y curioso”, escribió Reynolds en sus memorias. El número de abril de 1972 de Cosmopolitan vendió rápidamente más de un millón de copias, pero convirtió su vida en un “carnaval”. La imagen de la página central apareció en camisetas, ropa interior y otra mercancía y Reynolds comenzó a recibir cartas obscenas de fans. La actuación de Reynolds en “Deliverance” fue desairada por la academia de Hollywood.

“Fue un fiasco total”, escribió. “Pensé que la gente podría separar mi lado chistoso y cariñoso de mi lado como un actor serio, pero me equivoqué”.

Sin embargo mantuvo su estatus como un astro de primera línea, protagonizando películas como “Shamus”, “The Best Little Whorehouse in Texas” (“La mejor casita de placer”) y la popular trilogía de comedia “Smokey and the Bandit”, con actrices que incluyeron a Field y Jackie Gleason.

Reynolds también dirigió algunas de las cintas en las que actuó, entre ellas “Gator” (“Gator el implacable”), “Sharky’s Machine” (“Sharky el verdugo”) y “Stick” (“Jugando con fuego”), y tuvo cameos en la sátira de Hollywood “The Player” (“Las reglas del juego”) y en “Everything You Always Wanted to Know About Sex (But Were Afraid to Ask)” (“Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar”) de Woody Allen.