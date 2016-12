Muere artista que inspiró el personaje de Bambi

CIUDAD DE MÉXICO.- Tyrus Wong, artista que inspiró el personaje de Bambi de Walt Disney, murió a los 106 años de edad en Estados Unidos.

El Museo de la Familia de Walt Disney informó en Twitter sobre el deceso. “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de la leyenda de Disney, Tyrus Wong. Tenía 106 años. Nuestros pensamientos están con la familia Wong”, escribió.

El artista nació en Canton, China, en 1910 y trabajó en los estudios entre 1938 y 1941, pero su “influencia en la composición artística del dibujo Bambi no puede pasarse por alto”.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz

— Walt Disney Museum (@WDFMuseum) 31 de diciembre de 2016