Mueller examina reunión entre confidente de Trump y un ruso

WASHINGTON.- El fiscal especial Robert Mueller examina una reunión que no se conocía entre Roger Stone, un antiguo confidente del presidente Donald Trump, y un personaje ruso que presuntamente intentó venderle información perjudicial para la candidata demócrata Hillary Clinton.

La reunión entre Stone y un hombre que se identificó como Henry Greenberg fue descrita en un par de cartas enviadas el viernes a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. The Washington Post fue el primero en reportar acerca de ella.

Stone y Michael Caputo, un asesor de la campaña de Trump que orquestó la reunión en 2016, no revelaron ese contacto en sus entrevistas con la comisión. Pero ahora creen que el hombre era un informante del FBI que intentaba ponerles una trampa en un intento por socavar la campaña de Trump.

No fue posible contactar a Greenberg para que hiciera comentarios, pero en un texto enviado al Post rechazó haber estado trabajando para el FBI cuando se reunió con Stone.

En las cartas obtenidas por The Associated Press y escritas por los abogados de Stone y Caputo se afirma que, a fines de mayo de 2016, Caputo recibió una llamada telefónica de su socio empresarial ruso en la que le presentó a Greenberg, quien dijo que tenía información sobre Clinton que quería compartir con la campaña.

Caputo sugirió que Greenberg se reuniera con Stone, que había dejado la campaña en 2015 pero seguía siendo un asesor informal de Trump.

A solicitud de Caputo, Stone se reunió con Greenberg en un café en Florida, donde Greenberg le pidió dos millones de dólares a cambio de la información, según el abogado de Stone. Éste rápidamente rechazó la oferta, y explicó que ni él ni Trump pagarían jamás por “información política”, escribió su abogado.

Ambos hombres dicen que rápidamente se olvidaron del episodio, el más reciente en una larga lista de contactos inusuales entre rusos y funcionarios de la campaña de Trump, así como ofertas de ayuda.

El fiscal especial lleva meses investigando la intromisión rusa en los comicios de 2016 y si asesores de la campaña de Trump desempeñaron algún papel en la conspiración extranjera para intervenir. Mientras tanto, Trump y su abogado han intentado desacreditar la investigación, al insistir que es infundada y está llena de acciones ilegales y parcialidad política.

“¡Cacería de brujas!”, tuiteó Trump el domingo, e insistió: “No hubo colusión rusa. Oh, ya veo, no hubo colusión rusa, así que ahora buscan obstrucción en la no colusión rusa. La falsa colusión rusa fue una falsedad inventada. Qué mal que no examinaran a la corrupta Hillary así. ¡Se aplica doble rasero!”

El abogado de Caputo, Dennis Vacco, dijo que a su cliente “simplemente se le había olvidado este breve encuentro en 2016”, y sólo lo recordó cuando se estaba preparando para su entrevista con el equipo de Mueller.