Moss, el juego del ratoncito con lenguaje de señas

E.U.-Una tierna ratoncita que utiliza lenguaje de señas y que te acompañará en una travesía es el nuevo personaje de videojuegos que ha cautivado a los gamers. Se llama Quill y es el protagonista de Moss, un nuevo título que será lanzado para PlayStation VR.

El juego, que estará disponible a partir de febrero, no sólo transporta al jugador a un mundo fantástico, sino que lo hace parte de la historia gracias a la tecnología de realidad virtual. En vez de ser un espectador más, podrás interactuar con el ambiente y hasta con el ratoncito mismo, pues Quill sabe que lo acompañas en forma de una pequeña burbuja brillante.

De acuerdo con los desarrolladores de este juego hecho por Polyarc Games, si cargas virtualmente a Quill podrás sentir su látido del corazón a través de pequeñas pulsaciones en el control de tu PlayStation.

Pero eso no es todo. Al ser un ratoncito, Quill sólo puede hacer ciertos sonidos para expresarse, por lo que Richard Lico, uno de los animadores de Moss, pensó que sería buena idea utilizar lenguaje de señas para comunicarse con los jugadores.

En su cuenta de Twitter, publicó un corto video que muestra al ratoncito mandando un saludo en lenguaje de señas de Estados Unidos. El tuit de Lico, quien esperaba una respuesta de no más de 10 personas, recibió más de 530 comentarios y fue retuiteado casi 31 mil veces. Y es que por fin, alguien había pensando en las personas que utilizan este sistema para comunicarse.

Since she can only squeak, I figured I’d play around with ways she can communicate with the player. Also a great perk for our deaf players. pic.twitter.com/BAiPc8CUMO

— Richard Lico (@Foofinu) August 3, 2017