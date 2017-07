Moreno Valle dice que apoyaría a Margarita sólo si le gana en la elección interna

El ex gobernador de Puebla llamó al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a que se defina si va a participar como dirigente partidista o como aspirante en las negociaciones del frente democrático nacional. [Agencias]

El ex gobernador de Puebla aseguró que “nunca he perdido una elección ni interna ni constitucional”; “quiero ver que me gane primero (Margarita Zavala)", afirmó.