Morena pide a INE investigar huella de Cambridge Analytica en México

CIUDAD DE MÉXICO.-Morena pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue la existencia de acuerdos entre el PRI y empresas de redes sociales o de intermediarios como Cambridge Analytica para usar metadata de usuarios mexicanos y emprender campañas de guerra sucia.

A través de una queja, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, recordó que en un reportaje publicado por The New York Times, The Guardian y Channel 4 News, Alexander Nix, ex CEO de Cambridge Analytica, dijo que la consultora ha operado en Estados Unidos, África, Brasil y México para influir en los procesos electorales.

Por ello, Morena solicitó al INE que investigue el tipo de arreglos, contratos y convenios legales y metalegales, que pudieran existir entre el tricolor y las redes sociales, no solamente Facebook.

Duarte Olivares propuso como líneas de investigación, la relación entre Jared Kushner, yerno y consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del canciller Luis Videgaray, así como algunos indicios existentes sobre la presunta contratación hecha por el PRI de los servicios de Cambridge Analytica.

“Si son contratos o convenios son onerosos o gratuitos, y si existen intermediarios, como Cambridge Analytica u otros cualesquiera entre las redes sociales y el PRI; cuál es el alcance de dichos instrumentos legales o ilegales, si se paga a la red social por el uso de la metadata de los usuarios y la alteración del algoritmo de Facebook, Whatsapp o cualquiera otra red social”, explicó.

Duarte incluso señala que un objetivo de esas tácticas de “desinformación” pudo ser el candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador; por lo que es fundamental la intervención de la autoridad electoral.

El representante de Morena dijo que hace unos días, López Obrador aseguró tener conocimiento de que la consultora fue contratada hace tres o cuatro meses por mexicanos para hacer guerra sucia en su contra.