Monica Parra orgullosa de su tierra

NUEVO LAREDO, TAMP.- Mónica Parra Valero con 23 años de actriz y productora es uno de los talentos mas destacados que aportado Nuevo Laredo hacia el mundo.

Hija de Francisco Parra Salinas y María Teresa Valero Partida desde su niñez y juventud siempre tuvo la inquietud por el teatro, ya que ella siendo la más pequeña de sus 7 hermanos Javier, Sergio, Carlos, Silvia, Adriana, Raul, su madre la llevaba apreciar las obras de teatro que se presentaban en la ciudad.

En sus 23 años dentro del teatro ha cursado talleres como Ludwik Margules, Hesús González Dávila, Coral Aguirre, José Antonio Falconí, Claudio Valdés Kuri, Hugo Wirth, Noé Morales Muñoz, entre otros.

Ha formado parte de las compañías con más prestigio en Nuevo Laredo, con la compañía Río Bravo fundada por el director neoleonense Luis Martin donde tuvo la oportunidad de participar en el Homenaje Nacional organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes al maestro Emilio Carballido en el 2008.

“Lo que hizo que me llamara la atención el teatro es que mi mama me llevaba mucho a ver teatro a las obras que venían al Teatro Adolfo Mateos, en una ocasión fuimos al Teatro del IMSS una versión de Pedro Paramo con una compañía que se llamaba los Actores del Método y entonces salía una mujer y me hizo sentir cosas como espectadora y dije yo quiero hacer eso.