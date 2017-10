‘Monche’ ejemplo de superación

NUEVO LAREDO, TAM.- Como muchas otras personas con capacidades diferentes José Ramón Gutiérrez Solís de 42 años de edad, es un ejemplo de superación para muchos que pudieran estar en su situación, o para aquellos que gozan de salud y cuentan con todas sus extremidades, y solo se dedican a vagar, delinquir, y a ver la vida negativamente.

El caso de “Monche”, como lo llaman algunas personas que lo conocen, por su trabajo como cajero en Soriana la Fe, empezó desde su niñez, tal como el nos platico en los años 70 cuando la Poliomielitis estaba en su apogeo, y por una secuela de esta enfermedad, quedo sin movimiento en sus piernas.

“Pues antes de llegar a este puesto, claro aun más joven fui Dj, trabaje también en otro centro comercial en Tapachula, Chiapas, soy originario de allá, y aquí en Soriana, ya llevo casi 9 años, y cuando llegue aquí tuve mucha suerte, me contratan en Soriana Maldonado, antes Gigante Maldonado, y aquí seguimos, echándole trancazos a la vida”, mencionó con una sonrisa Ramón Gutiérrez.

Para este hombre que desde su niñez, ha ido una persona independiente, lo más importante para lograr todo lo que tiene hasta ahora, es gracias al trato de su familia en general, que aunque tenía una discapacidad desde joven, se aplico la misma mano dura que a sus hermanos, formándolo y forjándolo como el luchador que ahora es.

“Lo que le agradezco a mi madre, y a mi abuelita, es que siempre me trataron como a mis hermanos, ya sabes actividades de todo tipo, limpiar el patio, barrer, trapear, ahora cocino, lavo mi ropa, soy muy independiente, pero como te digo, todo gracias a la educación y trato que me dieron en mi casa, de no ser dependiente de nadie, y sobre salir por mí mismo”, comentó.

En cuanto a las personas que se encuentran en su situación, y tienen alguna capacidad diferente, primero que nada pidió a las familias que no los traten de manera delicada, que en lugar de eso los apoyen, los empujen a salir adelante, que se valgan por sí mismos, y se superen en lo que sea.

“Hay algo que tengo muy grabado en mi mente, que siempre me lo decían mi madre, y mi abuelita, que era necesario hiciera yo mis propias cosas, que no dependiera de ellas, ya que me decían que no siempre estarían conmigo, como sabemos todos cumplimos un ciclo de vida, y ellas no querían yo batallara si me faltaban”, refirió.

Para José Ramón, desde joven su vida no ha sido fácil, pero con su fortaleza, amabilidad, entrega, y sobre todo humildad, ha hecho buenos amigos, y ha ganado el respeto de jefes y compañeros en su trabajo, como el caso del gerente de Soriana la Fe Juan Esteban Sánchez, que ha confiado en él, y lo ha movido en diferentes puesto, para que haga de todo y no se sienta excluido.

Otra persona que supo de las necesidades de José Ramón, fue el líder de la CTM Félix Alemán, a quien Monche, le pidió apoyo para una silla de ruedas, ya que con las pasadas lluvias su vieja silla se rompió, y tuvo que dejar de ir a trabajar, por lo que hizo las gestiones necesarias, y regalo una nueva silla a Ramón.

“Conozco desde hace tiempo a José Ramón, sé que es un joven que le echa ganas, y como yo le he dicho el no está solo, me pidió la ayuda y se la dimos, le compramos una silla de ruedas, el se traslada más de 10 cuadras todos los días, y quiero ver la posibilidad de facilitarle aun mas su traslado, gestionare una silla eléctrica para él”, enfatizo el líder sindical.

De el trabajo de Ramón, actualmente solo depende él mismo, y por el simple hecho de agradecer el apoyo, día a día madruga para transitar en su silla de ruedas, más de 10 cuadras hasta soriana la Fe, ya que vive en la Nueva Era, en ocasiones a las 5 de la mañana el va en camino para lograr llegar a su horario de entrada que seria a las 7 de la mañana, poniendo ejemplo a muchos de nosotros que refutamos al saber que tenemos que presentarnos a las 9 de la mañana, y lo peor aún estamos sanos, y tenemos todas nuestras extremidades, cosa que nos facilita nuestras vidas.