Moisés Muñoz se retira del futbol

CIUDAD DE MÉXICO.-El portero Moisés Muñoz anunció su retiro del futbol profesional en las instalaciones del América, club donde vivió sus mejores momentos y donde estuvo acompañado en una conferencia de prensa por el técnico Miguel Herrera y el delantero Oribe Peralta.

“Sabía que este día llegaría. Hay cosas que extraño: pero sin duda la que más me duele es no jugar más al futbol. Pero si hay algo que nunca me van a quitar, es el haber tenido el privilegio de ser jugador profesional”, dijo ‘Moi’ en el anuncio de su adiós definitivo a las canchas.

Muñoz, que vivió sus últimos años como profesional vistiendo la casaca de Jaguares y Puebla, recordó con especial cariño a las ‘Águilas’, con quien ganó sus dos últimos títulos de liga.

“Le agradezco a mis amadas Águilas, lugar donde pasé los mejores años de mi carrera y donde probé las mieles del éxito”.

Para el ex arquero será inolvidable el gol que consigue ante Cruz Azul en el Clausura 2013, donde empata la Final en los últimos segundos del tiempo reglamentario y colaboró para que el equipo conquistara su décimo primer estrella.

“Le agradezco al futbol todo lo que soy, todo lo que he logrado y me voy satisfecho. El gol en esa final me marcó a nivel personal pero también al americanismo y fue una noche mágica que siempre me será muy grato recordar”, dijo.

Oribe Peralta, compañero de ‘Moi’ por varios torneos en el América, se despidió de él agradeciéndole las enseñanzas en el conjunto azulcrema.

“Lo mejor de llegar al equipo más grande de México y ser campeones en el 2014, fue compartirlo contigo. Me enseñaste a vestir estos colores con orgullo, a portar el gafete de capitán y sólo me queda agradecerte por enseñarnos tanto”, dijo el goleador.

Por su parte, Miguel Herrera le recordó que siempre fue un portero en quien confió y que sin dudarlo lo llevó al América con la certeza de que en ese momento era el mejor guardameta del futbol mexicano.

“Moisés, te conozco desde hace mucho tiempo y cuando se me abrieron las puertas de este Club, pensé en ti. Traje al mejor portero que pude haber encontrado en el camino en ese momento. Estoy seguro que vendrán cosas muy buenas para ti”.