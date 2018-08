Miss Universo anuncia la fecha de su edición 2018

Amigosss una gran disculpa, no se si se dieron cuenta por las redes y por los medios, fue un día lleno de actividades y promocionales!!! Me siento Feliz y agradecida. Estoy consciente de esta gran responsabilidad y compromiso, dispuesta a trabajar en equipo y ansiosa por seguir aprendiendo de este maravilloso equipo de mexicana universal encabezado por la señora Lupita Jones. Ahora los invito a que me acompañen en este mi sueño, es el comienzo de una ardua preparación y aportaciones para mi país!! Es momento de trabajar juntos para lograr la 3ra Corona de MISS UNIVERSO Gracias mi bello Colima que por su unión y apoyo estoy aquí, imagino lo felices que deben estar por llevarles la primer corona de este certamen tan importante en nuestro país, estoy muy feliz de poner en alto a mi bello estado y de ser la primera colimense en Miss Universo. Gracias mexico por confiar y creer en mi, por sumarse a mi trayecto! Gracias @lupjones y @mexicanautv por la magnífica experiencia, se quedan con una parte de mi corazón y me llevo muchos aprendizajes, puedo decir que ahora se quien es Andrea Toscano, de todo lo que es capaz y no sabia que lo era gracias a uds. Gracias Dios por este nuevo proyecto. ✨

