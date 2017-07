Miss Sudáfrica aclara el uso de guantes al visitar niños con VIH

SUDAFRICA.-Esta semana la modelo Demi-Leigh Nel-Peters, también conocida como Miss Sudáfrica, visitó un albergue en Soweto, Johannesburgo, con la intención de apoyar a niños con VIH. La cuestión está en que gracias a unas fotos donde se le ve usando guantes quirúrgicos durante tal visita, fue criticada fuertemente por redes sociales por racismo.

Tras las acusaciones, Nel-Peters se defendió a través de un video publicado en Twitter, donde aseguró que los guantes usados eran medidas de higiene y que todos los voluntarios decidieron usarlos debido a la manipulación de alimentos.

“Todos los voluntarios usamos guantes porque honestamente pensamos que era la cosa más correcta de hacer al trabajar con comida, y entregar esa comida a niños pequeños. Nuestra única intención al usar los guantes era ser tan higiénicos como se pudiera ser, y realmente pienso que mis intenciones fueron completamente malinterpretadas”, dijo en su video.

“Para mi, lo más importante fue que trescientos niños tuvieron un almuerzo decente y caliente, y ellos tuvieron eso con o sin guantes. Estoy apenada de que mis intenciones se tomaran de la manera equivocada, y me disculpo si es que ofendí a alguien, definitivamente no era mi intención. Espero que puedan ver mi corazón, y puedan ver las verdaderas intenciones de lo que ocurrió”, finalizó la modelo.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you’ll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM

— Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) 5 de julio de 2017