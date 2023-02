Militares asesinan a 5 jóvenes; uno es ciudadano americano y hay un sobreviviente

Nuevo Laredo, Tam.- Cinco jóvenes fueron asesinados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que dispararon decenas de veces en contra de la camioneta en que se desplazaban; una de las víctimas es un ciudadano norteamericano y hay un sobreviviente traumatizado.

Una de las víctimas fue identificada por su padre como Gustavo Suarez, estadounidense, que estaba visitando a sus familiares, quien había salido con cinco amigos a una discoteca, y cuando los iba a dejar a sus casas, fueron atacados por los militares.

Autoridades federales dieron a conocer que ninguna de las victimas traía arma ni se encontró en el interior de la camioneta algo ilícito; “no entendemos porque dispararon, si los muchachos no traían armas, droga, o algo con que agredir a los militares”, señaló una fuente cercana a la investigación.

Vecinos del sector señalaron que durante más de una hora, varios jóvenes estaban vivos y pedían ayuda médica, que les fue negada por el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, que impidieron el acceso a los cuerpos de emergencia.

Las víctimas de la ejecución extrajudicial –en el piso había huecos de los disparos realizados para rematar a los jóvenes- viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado 2020 blanca, propiedad del ciudadano estadounidense.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo calificó lo sucedido como “un hecho de la mayor gravedad que ha ocurrido en Nuevo Laredo” e hizo un llamado enérgico al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que “deje de solapar los abusos de los militares”.

Minutos antes de las 4 de la mañana del domingo, en el crucero de las calles Huasteca y Méndez, personal militar disparó sin motivo alguno contra los tripulantes de la camioneta blanca.

Gustavo, herido de muerte, chocó contra un automóvil estacionado y su marcha fue detenida en el crucero, donde el personal militar –en un exceso de fuerza, al no haber agresión en su contra- disparó decenas de ocasiones contra los jóvenes, que regresaban a sus hogares después de acudir a una discoteca.

Manchado de sangre y traumatizado, al grado de no poder hablar, salió Alejandro, un joven que sobrevivió a la ejecución extrajudicial, quien fue entregado a sus familiares por personal de la FGR.

“Estoy traumado, agarren la onda, se me va la onda, no sé qué rollo, todos están muertos, yo no sé porque estoy vivo” , fue lo único que pudo decir Alejandro, quien sobrevivió al ataque directo realizado por personal militar en contra de seis jóvenes desarmados, que iban a sus hogares en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

Vecinos denunciaron que los militares les impidieron salir de sus viviendas, desde las 4 de la mañana hasta las 12 pm del domingo, amenazando con dispararles si alguien tomaba fotos o vídeos, lo que les permitió manipular la escena del quíntuple crimen, perpetrado por el personal de la SEDENA.