Miles protestan en Irán desafiando al gobierno

IRÁN.- Miles de personas ya han tomado las calles de las ciudades de todo Irán, comenzando el jueves en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país y un lugar sagrado para los peregrinos chiíes.

A las protestas en la capital iraní se sumó el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Twitter. Eso aparentemente forzó a la televisión estatal a romper el silencio, reconociendo que no había reportado sobre las protestas antigubernamentales por órdenes de los funcionarios de seguridad.

Temprano el sábado, Trump tuiteó su apoyo a las protestas.

“Hay muchos informes de protestas pacíficas de ciudadanos iraníes, hartos de la corrupción del régimen y del derroche de la riqueza nacional para financiar el terrorismo en el extranjero”, escribió. “El gobierno iraní debe respetar los derechos de su pueblo, incluido el derecho a expresarse ¡El mundo está mirando! #IránProtesta”.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017