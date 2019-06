Miles disfrutaron del Machaca Fest en el Parque Fundidora

MONTERREY, NL.- Ayer, llegaron miles al Fundidora con hambre de música… y al final, todos quedaron saciados.

La variedad de platillos que se sirvió a lo largo de la jornada del Machaca Fest fue degustada a diversas horas del día.

La octava edición del evento celebrado en el Parque Fundidora convocó a un mar de asistentes y aunque los organizadores no proporcionaron cifra oficial, se estimaba que serían cerca de 50 mil.

A pesar del calor y la humedad que bañó de sudor a todos, desde las 12:50 comenzó esta «comilona» en la que abundaron ritmos y sonidos.

Uno los platos fuertes llamado Gwen Stefani casi coronó el festín al aparecer a las 22:50 horas para recetar su rock pop y hacer un «The Sweet Escape» frente miles de adoradores.

La cantante de 49 años llegó con toda la pila a pesar de que durante el día atendió su papel de mamá.

«Gracias, Machaca, Machaca, Machaca», exclamó Gwen emocionada en español después de cantar «Sunday Morning».

«No tenía idea de la explosión de amor. Gracias, chicos», dijo para continuar con «It’s My Life» y «Rich Girl».

Tras años de no compartir un escenario, Jaguares hizo reaparición exclusivamente en el Machaca.

Saúl Hernández junto a Alfonso André, José Manuel Aguilera, Marco Rentería y César López «El Vampiro», dedicaron a todos «Dime Jaguar», «La Vida No es Igual» y «Parpadea».

Otra que prendió con su singular estilo fue Alejandra Guzmán, quien echó relajo en esta su primera vez en esta fiesta regia.

La cantante fue la bomba sexy del evento en el que quedó grabado en la memoria de todos el coro de su éxito «Hacer el Amor con Otro» o cuando cantó «La Plaga» y «Mírala Míralo».

«Para todos los que hablan mal de mí, me la pelas», dijo la Guzmán antes de cantar «Mala Hierba». «Es mi primera vez en este gran festival y es un honor… Las penas que se vayan a la chin… Que viva el amor entre nosotros, el respeto, somos hermanos».

Gente de Zona fue otro de los que encendió la noche. Randy Malcom y Alexander Delgado se adueñaron del escenario Takis.

El ritmo y la candela de los cubanos penetró las fibras de los bailadores con sus éxitos «La Gozadera», «Si No Vuelves» y «Quédate Conmigo».

Aunque Bastille fue una de las bandas con más proyección internacional del cartel y los programaron en una de las horas con más afluencia, el público no fue tan abundante durante su presentación.

Con «Things We Lost in the Fire» y «Those Nights», los británicos pusieron a saltar a todos con su propia interpretación de «Of the Night», para luego cerrar con «One Million» y «Pompeii», la más aclamada de la noche.

Al que le quedó chico el escenario fue a Mago de Oz, pues una multitud se volcó para verlo actuar.

Zoé, otro de los más esperados, llegó para alborotar en grande.

La banda, con un Leon Larregui muy bailador y hasta platicando con el público, inició puntual con «Azul» y «10 AM».

Con su energía y dominio escénico demostró por qué es una de los grupos más recurrentes de los festivales nacionales.

Su repertorio, plagado de éxitos como «Nada», «Arrullo de Estrellas», «Vía Láctea», «Labios Rotos», «Soñé» y «Love», con la que cerraron, fue llegador y efectivo.

Los asistentes aun esperaban a las figuras que cerrarían pasada la medianoche, como Bad Bunny, Genitallica, Cartel de Santa y SKA-P.