Miguel León-Portilla recibe honoris causa

CIUDAD DE MÉXICO.- El historiador, filósofo y antropólogo Miguel León- Portilla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones históricas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla España.

En un acto sin precedente, los representantes de esa institución viajaron a México para entregarle este reconocimiento y en una solemne ceremonia reconocieron su dedicación y aportes a lo largo de su trayectoria.

Durante el evento, el doctor Ramón María Serrera, titular del departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, describió al académico como uno de los intelectuales e historiadores de fama y prestigio a nivel mundial.

“El nombramiento y solemne investidura de doctores honoris causa cumple una doble función en la Universidad. Por un lado, enriquece el claustro universitario, aunque sea de manera simbólica, con la incorporación de un personaje de relieve. Por otro, honra y distingue a una personalidad de la ciencia o la cultura, a veces, también del ámbito de la política”, dijo.

“Hace tiempo que León-Portilla es historia viva de México porque nos puso en contacto directo con la voz indígena, la voz de los vencidos. Ha sido un contacto con otra cultura, fundamental coz sonora de los pueblos indígenas por más de 60 años”, abundó.

Ante la presencia de los más reconocidos catedráticos de esa universidad en compañía del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, León- Portilla agradeció el reconocimiento y presencia de éstos, pero expuso que no pudo escribir su discurso debido a que padece una enfermedad oftalmológica que limita su capacidad de lectura, por lo que decidió relatar un poco de su historia académica.

“Algunos creen que porque me he dedicado a investigar el mundo prehispánico no me interesa el mundo hispano, pero Sevilla determinó mi escenario de campo en la vida y soy un gran admirador de Bartolomé de las Casas, a quien por cierto, los españoles lo ven como un enemigo, cuando deberían construirle monumentos. Gracias por el reconocimiento. Yo, hasta que me muera, estaré con los indios”, dijo conmovido.

Además, a sus 91 años, el historiador declara que alista una biblioteca de lingüística mesoamericana para donarla. En tanto, Graue, señaló que la UNAM está trabajando para realizar una obra del texto de “León-Portilla La huida de Quetzalcóatl”, a modo de homenaje.