Migrantes han tramitado INE con documentos falsos en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.-En lo que va del año se han reportado 80 intentos de tramitar credenciales de elector con documentos falsos en Tabasco, mayoritariamente, presentados por migrantes centroamericanos en situación irregular, informó la vocal ejecutiva de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), María Elena Cornejo Esparza.

“Hemos encontrado casos mínimos, muy esporádicos, de personas que quisieran falsear las actas de nacimiento, pero en realidad no ha sido un número importante. La ventaja que tenemos es que pedimos tres documentos para tramitar la credencial: acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación. Entonces, al no contar con los tres elementos, pues no podemos hacerles el trámite”, declaró.

Sobre el tema de los migrantes que buscan documentos para poder transitar por el país, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, comentó que la mayoría de las denuncias que interponen ante la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en el fondo la intención de que se les reconozca el estatus de víctimas.​

​“Muchos migrantes van, dicen haber sido víctimas de delitos: robo, abuso sexual, etcétera, y lo hacen para obtener copia de la carpeta de investigación, tener con eso un estatus de víctima y poder quedarse en el territorio del estado.

Cuando se les vuelve a llamar para poder seguir la investigación y dar con los presuntos responsables, ya no están, ya se fueron buscando llegar al norte. Y, lamentablemente, hay ONG’s que se prestan a esa situación, entonces, nos incrementa artificialmente el índice de delitos en Tenosique”, abundó el funcionario.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (Comar), durante los primeros cinco meses del año, en Tabasco se registraron 2 mil 384 solicitudes de migrantes para obtener el estatus de refugiados. Una cifra mayor a las 2 mil 70 solicitudes reportadas durante todo el 2018.

Mientras tanto, más de mil 600 migrantes en situación irregular han sido afiliados al Seguro Popular para poder recibir atención médica por enfermedades gastrointestinales, respiratorias y partos, informó la directora de este programa en Tabasco, Gabriela Tello Maglioni.