Migrantes cruzan muro fronterizo; son arrestados por policías de EU

ESTADOS UNIDOS.-Un grupo de nueve adultos y tres menores de edad fueron arrestados esta tarde en su intento por ingresar a los Estados Unidos.

Al ser arrestados por elementos de la patrulla fronteriza, comentaron que buscaban ser detenidos por la autoridad para poder solicitar asilo humanitario.

Recordemos que si una persona acude a la aduana fronteriza puede solicitar el asilo e ingresar legalmente al país, como lo comentó el presidente Donald Trump.

Esta no es la primera vez que los migrantes, estacionados en Tijuana desde hace varias semanas, intentan ingresar a territorio estadunidense sin obtener éxito.

Putting children in dangerous situations that resulted in serious injuries. “The only legal and safe method of entry into the U.S. is through a designated Port of Entry,” said #YumaSector Acting Chief Patrol Agent Carl Landrum #SouthwestBorder Details: https://t.co/VqEKUm22fN pic.twitter.com/AOz1xUmvaf

— CBP Arizona (@CBPArizona) 10 de diciembre de 2018