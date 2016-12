Migrante pide ayuda a militares y recibe golpiza

NUEVO LAREDO, Tam., 31 de Diciembre.—Luego de escapar de la “migra”, un connacional que pretendía llegar ilegalmente hasta San Antonio, Texas, cruzo a nado el rio Bravo y se acercó a un puesto militar para pedir ayuda, en cambio recibió una golpiza, además amenazar con entregarlo a los “malandros para que lo hagan carnitas”.

Juan Manuel Soto Limón, de 27 años, originario de Aguascalientes, denuncio los hechos públicamente y esperara hacerlo ante el Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas.

Identifico a su principal agresor como el soldado Oscar Luna Santiago, el cual amenazó con matarlo si se quejaba por la agresión; “me dijo – te voy a entregar a los malandros, ellos en corto te van a hacer carnitas- y cuando le pregunte el porqué, nada más me soltó una patada”.

Destaco que en el lugar de la golpiza, hay cámaras de video-vigilancia, a través de las cuales se puede confirmar lo que está denunciando.

El migrante se dirigía a San Antonio, Texas, donde vive su madre, quien está enferma de cáncer y será sometida a una operación.

“Yo llegue a Nuevo Laredo desde Aguascalientes, cruce el río Bravo a nado, pero ya estando en lado americano, andaba la migra y mejor me regrese a México, por el puente Colombia”, señaló Juan Manuel.

Detallo que tras cruzar el río se dirigió a donde está el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, a quienes les pidió ayuda, para poder comunicarse con sus familiares en San Antonio.

“Quería que me prestaran un teléfono, para hablarle a mi mamá, para que me mandara dinero y poder regresar a Aguascalientes, pero en lugar de ayudarme, se me fueron a los golpes y patadas”, dijo el migrante.

El hidrocálido agrego que el personal militar pretendía que “confesara” que se dedica a cruzar marihuana y al no lograrlo, lo dejaron libre, no sin antes amenazarlo de muerte, si los denunciaba.

“No es justo, yo me acerque con ellos a pedir ayuda, a cambio recibí golpes y amenazas, por eso voy a poner la denuncia con Derechos Humanos y con las autoridades correspondientes, porque los militares están para cuidarnos, no para agredirnos”, enfatizó el migrante, que fue deportado de Estados Unidos el pasado 5 de mayo.