Miedo a AMLO es interno; desde afuera se espera que sea como Lula: Santander

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de análisis y estrategia de Santander México, Pedro Balcão, dijo que el miedo que se tiene a la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones presidenciales en 2018 y aplique políticas populistas es mayor al interior del país, ya que desde el exterior se tiene la percepción de que sea una figura similar al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Hablamos mucho con inversionistas extranjeros. Vemos una mayor preocupación acá. Afuera hay una comparación natural con Lula en Brasil. Hay la esperanza de que pueda ser igual y entonces no pasaría nada”, dijo el especialista durante la cumbre de comercio y negocio multinacional organizado por la aseguradora AIG.

Por su parte, el presidente de Kansas City Southern de México, José Zozaya, dijo que hasta el momento preocupa la retórica de López Obrador y que si bien tuvo un buen desempeño como jefe de gobierno de la Ciudad de México, al país no le conviene tener un gobierno populista.

“Su retórica nos asusta, nos da miedo, nos preocupa, pero no hay que olvidar que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y no fue malo. Tuvo sus temas, pero no fue malo. Se mantuvo, pero yo no soy partidario y él tampoco de nosotros porque en su libro escribe específicamente sobre nosotros. Creo que lo más conveniente para el país es otro pensamiento y no el populismo. El populismo nos ha dado claras muestras muy palpables de a dónde lleva y lo que trae a los países”, dijo Zozaya.

En tanto, Marcelo Hernández,director para México de AIG Seguros, dijo que ante la posibilidad de que López Obrador gane las elecciones presidenciales el año próximo, las empresas confían en el contrapeso que representan las instituciones en el país.

“El poder está completamente compartido y las instituciones trabajan. Son las que van a acabar dirigiendo los destinos del país, no una sola persona”, dijo.